Военный советник Зеленского отреагировал на ситуацию с "Укроборонпромом"

Правительство Украины в ближайшее время начнет аудит Государственного концерна "Укроборонпром", что с радостью восприняли в команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Как написал в Facebook военный советник Зеленского Иван Апаршин, Министерству финансов Украины уже поручен поиск необходимого финансирования.

"Это правильное решение! Но есть возможность уже сегодня начать проверку эффективности использования бюджетных средств, которые предусмотрены на подготовку производства новых вооружений, в том числе для ВМС Украины. Минэкономразвития в 2018-2019 г. получило на указанную программу 5,5 млрд.грн. Возможно я безосновательно критикую власть за провал программы по восстановлению военно-морских возможностей Украины. У нас есть специалисты высокого уровня", - написал он.

Апаршин добавил, что команда Зеленского готова помочь правительству на безвозмездной основе в данном вопросе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что журналисты обнаружили у заместителя главы "Укрспецэкспорта" Павла Старинца скрытое от декларирования имущество и подозревают его в получении "откатов".