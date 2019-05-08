США заинтриговали визитом топ-персон на инаугурацию Зеленского

В США заинтриговали визитом важной делегации на инаугурацию президента Владимира Зеленского.

Об этом рассказал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня. Мы ожидаем, когда определится точная дата, и тогда определим ее состав. Примерно в те дни я постараюсь с ним встретиться, чтобы обсудить конфликт в Донбассе и шаги, которые можно было бы предпринять, чтобы вернуть покой и мир на эту землю", - уточнил он.

Но имена тех, кто прибудет на церемонию, Волкер умолчал.

"Пока это не объявлено, но это будет самый высокий уровень представительства, который будет соответствовать статусу инаугурации главы государства, входящего в число наших друзей", - добавил спецпредставитель.

Подробнее о процедуре инаугурации президентов Украины, читайте в материале "Апострофа": Инаугурация Зеленского: важные факты и опыт предшественников.