У Зеленского высказались о новой дате инаугурации

Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского может состояться в июне, а не в мае, как это планировалось ранее.

Как заявил "Обозревателю" член команды Зеленского Александр Данилюк, на инаугурацию ожидают прибытия лидеров стран-партнеров Украины, с которыми уже есть предварительные договоренности о приезде.

"Мы ждем 14 мая на решения парламента относительно даты инаугурации, так предусмотрено нашим законодательством. Она может быть 19 мая, как просил Владимир Зеленский, обращаясь к парламенту, или затянуться на начало июня, чего не хотелось бы", - сказал он.

Данилюк предупредил, что мировые лидеры не могут ежедневно следить за решениями Верховной Рады и подстраивать свои календари.

"Требуется определенное время, чтобы их пригласить, чтобы они могли спланировать свой приезд. Поэтому ждем 14 мая, а потом определяемся", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрея Парубию с просьбой провести его инаугурацию 19 мая.