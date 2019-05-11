Адвокат Трампа сделал громкое заявление о врагах в команде Зеленского

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани не приедет в Украину на встречу с новоизбранным президентом страны Владимиром Зеленским.

Как сообщает американская пресса, решение Джулиани принял "из-за врагов в окружении украинского лидера".

Адвокат уверен, что в окружении Зеленского есть враги Трампа.

"Исходя из того, что я слышал от двух очень надежных людей сегодня вечером, я убежден, что президент Зеленский окружен людьми, которые являются врагами президента Трампа, и людьми, которые - по крайней мере одном случае - явно коррумпированы и вовлечены в эту схему", - сказал Джулиани.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Украины Петр Порошенко ответил на заявление новоизбранного главы государства Владимира Зеленского, отметив, что согласен на любую дату его инаугурации.