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Турист в египетском отеле: Порошенко ответил на высказывание Зеленского

пятница, 10 мая 2019, 21:28
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Президент Украины Петр Порошенко ответил на заявление новоизбранного главы государства Владимира Зеленского, отметив, что согласен на любую дату его инаугурации.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Также Порошенко заявил о том, что до инаугурации остается действующим главой государства и выполняет свои обязанности в соответствии с Конституцией.

"Украина - это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти - это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно с европейскими традициями, так как это принято в демократических странах", - говорится в сообщении.

Также в АП отметили, что Порошенко подтверждает свое приглашение Зеленскому, озвученное еще 30 апреля - не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, равно как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности.

"Следовательно, в команде Петра Порошенко не воспринимают никаких претензий относительно якобы затягивания инаугурации. В то же время считают положительным сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию... Возможно даже без консультаций с их общим адвокатом", - добавили в пресс-служба Администрации президента.

Напомним, в США заинтриговали визитом важной делегации на инаугурацию президента Владимира Зеленского.

Как сообщал "Апостроф", команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского уже подготовила проект указа о роспуске Верховной Рады Украины.

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