У Зеленского сделали важное заявление о роспуске Верховной Рады

В команде победителя президентских выборов в Украине Владимира Зеленского уверены, что готовы сотрудничать с действующей Верховной Радой, только в случае "принятия важных решений", в противном – ее лучше распустить.

Об этом в интервью LIGA.net заявил советник Зеленского, экс-министр финансов Владимир Данилюк, рассказывая о возможных путях взаимодействия с нардепами ВР.

"Первый - путь договорняков. Это то, что Рада ожидает, что мы придем договариваться-торговаться. ... Я уверен в другом подходе. У Зеленского есть ... поддержка и доверие 73% избирателей, и это единственное, на что он должен опираться в работе с Радой. Нам нужно чтобы принимались важные решения. Зачем распускать работающую Раду? А неработающую – просто необходимо", - сказал он.

По его словам, в случае отказа ВР работать с президентом "можно сделать так, чтобы их низкое доверие конвертировалось в проигрыш на следующих выборах, и заручиться поддержкой гражданского общества, которое научилось давить на власть".

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