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Реформы и не только: стало известно, чем займется Зеленский в первые 100 дней президентства

суббота, 11 мая 2019, 20:36
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Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский в первые дни своего президентства займется процессом реформирования, который затронет сразу несколько сфер.

Об этом сообщает LIGA.net.

"Хочу подчеркнуть его важность, как для внешнего мира, так и для команды. Сейчас многие наши эксперты комментируют планы команды, и появляется ощущение, что мы бежим во всех направлениях", – рассказал советник Зеленского, Александр Данилюк.

Но это не совсем так. По его словам, прежде всего, Зеленский займется борьбой с коррупцией, и у него уже готов план по перезапуску антикоррупционных органов.

Вторым пунктом реформирования является судебная система, в рамках реформирования которой проведут аттестацию и набор судей.

Помимо этого, под реформы попадет и правоохранительная система. У Зеленского также уже анонсировали изменения в СБУ, создание Службы финансовых расследований, и окончательную ликвидацию Налоговой полиции.

Подробнее о том, как прекратить войну и вернуть Крым и какова роль в этом процессе у Зеленского, читайте в материале "Апострофа": У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук.

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