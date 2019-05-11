Реформы и не только: стало известно, чем займется Зеленский в первые 100 дней президентства

Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский в первые дни своего президентства займется процессом реформирования, который затронет сразу несколько сфер.

Об этом сообщает LIGA.net.

"Хочу подчеркнуть его важность, как для внешнего мира, так и для команды. Сейчас многие наши эксперты комментируют планы команды, и появляется ощущение, что мы бежим во всех направлениях", – рассказал советник Зеленского, Александр Данилюк.

Но это не совсем так. По его словам, прежде всего, Зеленский займется борьбой с коррупцией, и у него уже готов план по перезапуску антикоррупционных органов.

Вторым пунктом реформирования является судебная система, в рамках реформирования которой проведут аттестацию и набор судей.

Помимо этого, под реформы попадет и правоохранительная система. У Зеленского также уже анонсировали изменения в СБУ, создание Службы финансовых расследований, и окончательную ликвидацию Налоговой полиции.

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