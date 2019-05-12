Порошенко разозлил сеть тайным указом по скандальному замглавы СБУ

Президент Украины Петр Порошенко присвоил первому заместителю руководителя Службы безопасности Украины Павлу Демчине звание генерал-полковник.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

Примечательно, что на сайте президента указы о награждениях и присвоениях званий не опубликованы.

По словам журналиста, одним из указов звание генерал-майора получил первый замсекретаря СНБО Сергей Кривонос.

Демчина был фигурантом громкого скандала в 2018 году. Тогда журналисты "Схем" провели расследование и выяснили, чем владеет его семья.

Затем НАБУ подготовило ему подозрение в незаконном обогащении. В ведомстве заявили, что в 2015 году Демчина потратил почти в три раза больше, чем заработал.

В сети уже активно комментируют тайное назначение Порошенко.

"Жадным правил, жадным и уходит. Мог достать из кармана миллион и раздать, если кому хотел приятное сделать. А он со своей челядью из государственного кармана рассчитался. Больше скажу, говорят в списках ещё Демчина был, быстрокарьерный, из СБУ. Порошенко хотел ему звание и медаль дать, спрашивал: может не заметят? Еле отговорили", - пишет журналист Светлана Крюкова.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Порошенко уволил заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.