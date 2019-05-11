Стало известно о громком увольнении важного чиновника в окружении Порошенко: фото документа

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.

Об этом говорится в соответствующем указе президента №215/2019, датированном субботой, 11 мая.

В документе уточняется, что Филатов был уволен с должности заместителя главы Администрации президента в день подписания соответствующего письменного распоряжения, 11 мая.

Как сообщалось, ранее Порошенко неожиданно сменил командующего Нацгвардии. В частности, глава государства издал указ, которым освободил Юрия Алерова от занимаемой должности, назначив на его место Николая Балана.

Также накануне Порошенко также сменил командующего ООС на Донбассе. Им вместо Сергея Наева стал генерал-лейтенант Александр Сырский.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Смена руководителя военной операции на Донбассе: зачем это нужно.