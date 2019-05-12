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Украинский "враг Трампа" ответил на обвинения из США

воскресенье, 12 мая 2019, 09:28
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Нардеп Сергей Лещенко, которого адвокат президента США Рудольф Джулиани назвал врагом Трампа в Украине, объяснил, откуда растут ноги у обвинений в его адрес.

О своих умозаключениях на этот счет он поделился в интервью изданию LIGA.net.

"Думаю, его (Джулиани, - прим. ред.) дезинформировал генпрокурор Луценко, с которым он активно общался последнее время. Луценко как стеклотару сдал Украину американцам в качестве разменной монеты, чтобы только сохранить свою должность генпрокурора. Он придумал себе, что попытки его уволить будут пресекаться США, ибо он помог разоблачить сговор Байдена", - уверен он.

Лещенко также объяснил, почему Джулиани назвал его осужденным из-за вмешательства в выборы США в 2016 году.

"Он имел в виду решение Окружного админсуда Киева. Некоторое время назад депутат Борислав Розенблат подал в суд, обвиняя меня и Сытника во вмешательстве в американские выборы. Суд вообще не должен был принимать это решение, потому что никаких прав Розенблата ущемлено не было. Но он принял, потому что был такой заказ Луценко. Но это административный иск, и по нему начата апелляционное производство, то есть на сегодня никакого законного решения суда не существует в природе. То есть, кто-то системно дезинформировал Джулиани. Я так думаю, что Луценко", - объяснил нардеп.

Помимо этого, нардеп полностью отрицает утверждение Джулиани о том, что "черная бухгалтерия" ПР, которую Лещенко обнародовал в 2016 году, является полной фальшивкой.

"Черная бухгалтерия" не просто не фальшивка - в Украине произведено множество графологических экспертиз, которые подтвердили ее правдивость. А в США она была использована при доказывании вины Манафорта - транзакции из "черной бухгалтерии" сверялись с платежами Манафорту на офшоры, в результате чего Манафорт был признан виновным в уголовных преступлениях по уклонению от уплаты налогов и осужден к тюремному сроку", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее адвокат Трампа сделал громкое заявление о врагах в команде Зеленского, отказавшись от поездки в Украину.

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