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Джулиани назвал имя врага Трампа в Украине

суббота, 11 мая 2019, 21:58
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Персональный адвокат президента США Рудольф Джулиани, который отказался от своей поездки в Украину, назвал нардепа Сергея Лещенко тем, кто был осужден за помощь демократам на выборах в США 2016 года.

Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Я не поеду (в Украину - ред.), потому что считаю, что я бы оказался в среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов, и в одном случае уже осужденного человека, который был вовлечен в помощь демократам на выборах 2016 года. Я назову его имя. Это человек по фамилии Лещенко. Он обнародовал "черную книгу", - сказал он.

В тоже время, сам народный депутат Сергей Лещенко в своем блоге на "Украинской правде" заявил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко дезинформировал Джулиани, чтобы остаться на своей должности.

"Луценко систематически дезинформирует Джулиани с целью сохранения своей должности генпрокурора. Например, Луценко врет в своих утверждениях, что "черная бухгалтерия" Партии регионов сфальсифицирована. Напротив, экспертиза и допросы фигурантов этого документа подтвердили его правдивость", - отметил он.

Также дезинформацией со стороны Луценко нардеп называет то, что в Украине он был осужден за вмешательство в американские выборы.

"Думаю, Джулиани понял, что Луценко систематически вводил его в заблуждение и отменил свою поездку", - уверен депутат.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США рассказали о новой смертельной угрозе для Киева.

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