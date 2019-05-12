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В России озвучили дерзкое заявление по Донбассу

воскресенье, 12 мая 2019, 10:59
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В России заявили, что Украине якобы "не оставила жителям Донецка и Луганска иного выбора, кроме самостоятельности и самозащиты", что привело к созданию самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сказал представитель РФ на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины Борис Грызлов.

"Донецкий и луганский референдумы стали ответом на вооружённый переворот, на подъём неонацизма, на избиения и убийства несогласных с новой киевской властью, на объявление и начало карательной операции", – отметил он.

По его словам, так называемые "референдумы" стали реакцией на грубое нарушение прав граждан.

"Все, что получал Донбасс от официального Киева, - это агрессия и блокада. Все, что слышал Донбасс от официального Киева, - это угрозы и требования сдаться. Естественно, никакой капитуляции Донецка и Луганска не будет и быть не может. Не для этого жители "ДНР" и "ЛНР" защитили свое право на жизнь, на достойное будущее, на родной язык и нестертую историческую память", - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что журналист из Луганска рассказал о том, почему жители ОРДЛО покорно реагируют на действия боевиков

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