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Отбросил коньки: карикатурист из России увидел конец Путина на льду

понедельник, 13 мая 2019, 01:29
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В сети продолжают смеяться над президентом России Владимиром Путиным, который упал на красную дорожку во время хоккейного матча в России.

Очередную карикатуру по этому поводу опубликовал российский карикатурист Алеша Ступин.

В комментариях пользователи оценили старания художника и высмеяли президента России.

Интересно, что в самом хоккейном матче Путин забросил десять шайб, а его команда победила со счетом 14:7.

Как сообщал "Апостроф", в России серьезно подошли к законопроекту президента страны Владимира Путина, которым предлагается выдавать паспорта гражданам Украины с оккупированных территорий Донбасса на упрощенных условиях. По этому случаю известный карикатурист Сергей Елкин опубликовал очередную карикатуру.

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