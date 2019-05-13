Отбросил коньки: карикатурист из России увидел конец Путина на льду

В сети продолжают смеяться над президентом России Владимиром Путиным, который упал на красную дорожку во время хоккейного матча в России.

Очередную карикатуру по этому поводу опубликовал российский карикатурист Алеша Ступин.

В комментариях пользователи оценили старания художника и высмеяли президента России.

Интересно, что в самом хоккейном матче Путин забросил десять шайб, а его команда победила со счетом 14:7.

Как сообщал "Апостроф", в России серьезно подошли к законопроекту президента страны Владимира Путина, которым предлагается выдавать паспорта гражданам Украины с оккупированных территорий Донбасса на упрощенных условиях. По этому случаю известный карикатурист Сергей Елкин опубликовал очередную карикатуру.