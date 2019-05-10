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Путин забросил десять шайб в хоккейном матче: опубликовано видео

пятница, 10 мая 2019, 20:12
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Президент России Владимир Путин сыграл в выставочном хоккейном матче, в котором забросил десять шайб в ворота противника.

Такую результативность российский президент продемонстрировал в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Команда Путина победила со счетом 14:7.

За Путина в команде играл министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Отметим, что в 2012 году вместе с ним в матче участвовал президент Финляндии Сауле Ниинисте. Также на лед с Путиным не раз выходил и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как ранее сообщал "Апостроф", в мае 2017 года в Москве состоялся звездный матч Ночной хоккейной лиги, в котором сыграл российский президент России Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники государства, а также звезды российского спорта.

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