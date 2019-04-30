Ловля на живца: известный карикатурист метко изобразил идею Путина с паспортами для Донбасса

В России серьезно подошли к законопроекту президента страны Владимира Путина, которым предлагается выдавать паспорта гражданам Украины с оккупированных территорий Донбасса на упрощенных условиях.

Как сообщают пользователи социальных сетей, пункты выдачи российских паспортов уже во всю функционируют в Ростовской области.

"В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям "ДНР" и "ЛНР", сообщают СМИ", - говорится в одном из сообщений.

По этому случаю известный карикатурист Сергей Елкин опубликовал очередную карикатуру.

Напомним, что в сети продолжают высмеивать решение президента России Владимира Путина, который решил выдавать российское гражданство жителям оккупированных территорий Донбасса по упрощенной процедуре.

Ранее "Апостроф" сообщал, что процесс выдачи российских паспортов украинцам с оккупированных территорий Донбасса будет очень дорогим для Российской Федерации.