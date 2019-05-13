​Савченко устроила скандал в Раде из-за Зеленского: видео

Народные депутаты Виталий Куприй и Надежда Савченко пытались сорвать заседание согласительного совета и требовали рассмотреть вопрос инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского быстрее.

Это случилось во время заседания согласительного совета 13 мая.

В частности Куприй и Савченко сорвали заседание, когда спикер Верховной Рады Андрей Парубий начал говорить о повестке дня заседания парламента с 14 мая.

После слов Савченко об инаугурации, спикер поблагодарил и заявил, что нардепы могут покинуть заседание.

"Можете покинуть заседание согласительного совета. Я хочу подчеркнуть, что эти люди, которые возглавляют так называемое межфракционное объединение "За Зеленского" дискредитируют украинский парламент, дискредитируют самого Зеленского и мне просто обидно и стыдно, что люди со званием народного депутата так себя ведут на согласительном совете", - сказал спикер.

После этого нардепы покинули зал, а Парубий продолжил заседание.

По словам спикера, на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть постановление о назначении инаугурации Зеленского. Сейчас в ВР зарегистрировано 5 соответствующих постановлений, один из них уже отозван.

В Facebook Куприй пояснил, что нардепы требуют назначить инаугурацию 19 мая, чтобы у Зеленского была возможность распустить парламент до выборов в ВР осенью.

Как сообщал "Апостроф", украинский парламент рассмотрит постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского во время пленарной недели, которая начнется 14 мая, а саму инаугурацию могут назначить на 19 мая.