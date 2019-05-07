13 мая в Верховной Раде стартует пленарная неделя, во время которой определится дата принесения присяги новоизбранным президентом, Владимиром Зеленским. Но даже в этом вопросе между Зеленским и народными депутатами возникли разногласия. Пока все думают, когда же Владимир Александрович официально займёт кресло президента, "Апостроф" решил вспомнить, как проходила инаугурация у всех его предшественников.

Присяги пяти президентов

Впервые это произошло в 1991 году. Главой государства тогда избрали Леонида Кравчука. Опыта инаугурации у тогдашних политиков, конечно же, не было. Поэтому к совместному мозговому штурму, как организовать этот процесс, были подключены все. Так и возникла идея присягать на древнем первом украинском издании - Пересопницкое Евангелие.

Сама инаугурация проходила скромно под под песню "Молитва за Украину" в исполнении хора им. Веревки. Ни гимна, ни Конституции, ни даже президентского кресла в парламенте на тот момент еще не было. Поэтому после инаугурации Кравчук занял кресло спикера.

Во время первой инаугурации второго президента страны - Леонида Кучмы, единственным отличием было появление процедуры передачи власти. Леонид Кравчук и Леонид Кучма встретились у Мариинского дворца, где пожали друг другу руки и провели официальну фотосессию. Но не обошлось без эксцессов. Встреча предшественника и преемника задержалась из-за опоздания Кравчука. Поэтому Кучма был вынужден ждать первого президента под Радой.

А вот уже в 1999-м году, когда Леонида Даниловича переизбрали президентом, все недочеты предыдущих инаугураций были учтены. Впервые были использованы булава, гербовая печать, колар и штандарт президента. Также впервые на инаугурации присутствовали иностранные делегации. Но собраться всем в парламенте не удалось. Из-за натянутых отношений Кучмы с депутатами было принято решение провести инаугурацию во дворце "Украина".

Для третьего президента Виктора Ющенко инаугурацию также организовывали дважды. В первый раз это случилось в ноябре 2004 года, уже во время первого Майдана. Только в украинской политике эту инаугурацию никто не признал. Ее церемония была импровизированной и происходила уже после того, как спикер ВР уже закрыл заседание. Напомним, что тогда соперником Виктора Ющенко был Виктор Янукович, которому ЦИК засчитал сомнительную победу во втором туре. Но Помаранчевая революция заставила провести третий тур, в котором победил Ющенко.

Поэтому вторая, уже официальная инаугурация Виктора Ющенко, состоялась в январе 2005 года. Поздравить с победой избранного президента приехали в несколько раз больше иностранных делегаций. Ющенко был настолько счастлив, что расцеловал Конституцию и Пересопницкое Евангелие. А затем устроил присягу ещё и на Майдане, где проходила Революция. Там же организовали празднования.

Ющенко был настолько счастлив, что расцеловал Конституцию и Пересопницкое Евангелие Фото: UNIAN

Четвёртому президенту Виктору Януковичу не были так рады. Все началось со случайного закрытия перед ним входных дверей парламента. Не помогло даже то, что перед инаугурацией для Януковича устроили службу в Киево-Печерской Лавре. На пятилетней срок его лично благословлял предстоятель РПЦ, патриарх Кирилл. Но видимо, рука у него была не счастливая.

Процесс инаугурации был стандартным, только не все ее посетили. Например, не пришли экс-президенты Кравчук и Ющенко, проигравшая во втором туре Юлия Тимошенко и вся ее фракция.

Со своим предшественником, Виктором Ющенко, Янукович встретился в его кабинете, где и состоялась передача власти. Но до конца срока Виктор Фёдорович не досидел и сбежал из Украины в результате Революции Достоинства.

В 2014 году, в тяжелый для страны момент, украинцы выбрали нового президента - Петра Порошенко. Передавать власть ему было некому. Но это не помешало провести традиционную церемонию инаугурации.

Хотя с первых минут она также не обошлась без эксцессов: одному из военнослужащих роты почетного караула стало плохо и он выпустил из рук оружие. Многие сочли это плохим знаком.

Одному из военнослужащих роты почетного караула стало плохо и он выпустил из рук оружие Фото: GettyImages

В зале заседаний Рады Порошенко присягнул на верность украинскому народу, держа руку на Конституции и Пересопницком Евангелии. Вся его речь была посвящена тревожным событиям в стране, европейскому будущему Украины и развитию армии. Конечно, Порошенко надеялся, что ему удастся повторить подвиг Кучмы и пройти на второй срок. Но этого не произошло и теперь он вынужден передавать власть Владимиру Зеленскому.

Инаугурация "зеленого" президента

4 мая Зеленский впервые встретился со спикером Андреем Парубиеми представителями фракций, чтобы обсудить дату инаугурации. Были предложены 19 и 28 мая. Депутаты настаивали на второй дате, а Зеленский со своими представителями, хотели провести церемонию именно 19 мая.

"Есть разные мнения у лидеров фракций, поэтому дату Украина, наверное, сможет узнать только 14 мая на заседании Верховной Рады", - по окончанию встречи рассказал Зеленский журналистам. Сложилось впечталение, что каждый остался при своём мнении. И окончательная дата будет определена голосованием в Раде.

Но в тот же день Зеленский поспешил отправить официальное письмо Парубию с просьбой провести инаугурацию всё-таки 19 мая.

"В условиях внешней агрессии для нашей страны чрезвычайно важно избежать "вакуума власти" и как можно быстрее обспечить обретение полномочий избранным президентом Украины", - сказано в обращении.

Споры вокруг того, когда это случится, продолжаются. Многие боятся, что Зеленский распустит парламент, поэтому пытаются тянуть время. Другие делают отсылки к истории. Так, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, напомнил, что 19 мая - день траура.

"Дата крайне неудачная - это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом Президента в 2007 году. То есть, в этот день проводятся траурные мероприятия, а во всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ", - написал он в своем Facebook.

В команде Зеленского на это не реагируют. Как сообщил "Апострофу" спикер штаба Дмитрий Разумков, предлагать другую дату они не планируют.

Другой член команды - сценарист телесериала "Слуга народа" Юрий Костюк в интервью СМИ рассказал, что на инаугурацию они готовят "фишечки". Но официальная часть будет сохранена. "Есть исторические процедуры, которые мы должны уважать и выполнять. А потом – мы еще что-то придумаем. Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, что будет интересно", - рассказал Костюк.