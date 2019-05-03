Инаугурация Зеленского: в Раде объявили важную дату

Украинский парламент примет постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского во время пленарной недели, которая начнется 14 мая, а саму инаугурацию могут назначить на 19 мая.

Об этом в эфире украинского телевидения сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Верховная Рада Украины точно не будет нарушать закон в таком чрезвычайно важном вопросе, как инаугурация новоизбранного президента... Я убеждена, что на первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, будет принято постановление, которое определит дату инаугурации", - отметила она.

Тем временем в Раде уже появился проект закона, который предлагает назначить инаугурацию на 19 мая. Его зарегистрировал нардеп Сергей Мищенко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что до инаугурации президента Владимира Зеленского Украина не узнает имена руководителей СБУ, Генпрокуратуры, Министерства обороны и Министерства иностранных дел.