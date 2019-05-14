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Это все бред: стало известно, как Украина фатально просчиталась в борьбе с Россией

вторник, 14 мая 2019, 21:57
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Украинские чиновники допустили один важный промах в борьбе с Россией, просчитавшись в вопросе отмены санкций против страны-агрессора.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

"О том, что санкции временные и могут быть отменены, политики говорили последние два года. Однако наши МИД, Администрация президента, депутаты говорили, что это все бред и такого быть не может. Но санкции накладывают в расчете на какой-то эффект, и если мы говорим о санкциях против России, то они не на 5-10 лет, потому что для Украины это космическое будущее, а на ближайшие годы", - уверен он.

В подтверждение своих слов он приводит еще один пример.

"Давайте вспомним громкие заявления в ответ на строительство "Северного потока" пару лет назад, там было то же самое. Вопрос: а есть ли план "Б"? У наших политиков его никогда нет. Они сами придумывают сказку, в которой живут, а когда что-то идет не по плану, начинается нервная реакция. И в результате - получаем еще больше проблем, чем было", - проводит аналогию эксперт.

К тому же Тышкевич высказал мнение и о Минских соглашениях, которые также рано или поздно изживут себя.

"Что касается Минских соглашений, то с точки зрения нормальной логики, из этого процесса нужно будет выходить - рано или поздно. Давайте вспомним мотивацию сторон, когда соглашения заключались. ЕС в лице Германии и Франции рассматривали возможность создания "передышки", чтобы Украина сосредоточилась на реформировании самой себя, и когда она станет сильнее, снова вернуться к этому вопросу. Мотивация Украины тоже понятна — помним, в каком состоянии была армия. И этим создалась ситуация невозможности реализовать проект "Новороссии". То есть этот формат был выгоден всем с точки зрения затягивания времени, чтобы получить передышку", - добавил он.

Подробнее о заявлениях Климкина в адрес ЕС и России, читайте в материале "Апострофа": Хватит просить: какой сюрприз для Путина готовит Украина.

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