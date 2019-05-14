Хватит просить: какой сюрприз для Путина готовит Украина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время рабочей поездки в Брюссель заявил, что Евросоюз должен принять адекватные меры в ответ на выдачу российских паспортов украинцам, которые живут в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей. Он также заявил, что Минские соглашения могут утратить силу, если европейские страны снимут часть санкции с России, и пообещал, что Украина готовит "сюрприз" для Путина за паспортизацию Донбасса. Что значат заявления МИД Украины, "Апострофу" рассказал аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

С чем можно сравнить это заявление? Давайте вспомним громкие заявления в ответ на строительство "Северного потока" пару лет назад, там было то же самое. Вопрос: а есть ли план "Б"? У наших политиков его никогда нет. Они сами придумывают сказку, в которой живут, а когда что-то идет не по плану, начинается нервная реакция. И в результате - получаем еще больше проблем, чем было.

О том, что санкции временные и могут быть отменены, политики говорили последние два года. Однако наши МИД, Администрация президента, депутаты говорили, что это все бред и такого быть не может. Но санкции накладывают в расчете на какой-то эффект, и если мы говорим о санкциях против России, то они не на 5-10 лет, потому что для Украины это космическое будущее, а на ближайшие годы.

Что касается Минских соглашений, то с точки зрения нормальной логики, из этого процесса нужно будет выходить - рано или поздно. Давайте вспомним мотивацию сторон, когда соглашения заключались. ЕС в лице Германии и Франции рассматривали возможность создания "передышки", чтобы Украина сосредоточилась на реформировании самой себя, и когда она станет сильнее, снова вернуться к этому вопросу. Мотивация Украины тоже понятна — помним, в каком состоянии была армия. И этим создалась ситуация невозможности реализовать проект "Новороссии". То есть этот формат был выгоден всем с точки зрения затягивания времени, чтобы получить передышку.

Санкции за паспорта РФ

Теоретически санкции за раздачу паспортов могут быть, исходя из ценностных подходов. Но проблема в том, что каждое государство, которое накладывает санкции, преследует свои собственные цели. Давайте посмотрим на этот вопрос шире. Россия вытягивает трудовые ресурсы из государств средней Азии, Россия задействована в вопросе решения кризиса вокруг Ирана, Россия задействована в Сирии, и, нужно отдать должное, успешно провела операцию вместе с Турцией и Ираном, построив одну дипломатическую ось, Россия влезла в Алжир и Ливию. Напомню, что эти два государства - поставщики газа и нефти на территорию Европейского Союза.

А теперь давайте подумаем, насколько Германии и Франции, учитывая, что они не видят для себя прямой военной угрозы, как бы наши политики не пытались этим пугать, выгодно идти на повышение ставок? Им было бы это выгодно, если бы от Украины был сигнал, точнее, ответ на вопрос: зачем Украина нужна Европе? Не потому что мы такие красивые - а вопрос в функционале государства. Кем мы становимся через 5-10 лет? Какое место на рынке труда? Какая экономика? Новый президент и его команда обязаны будут дать ответы на все эти вопросы, иначе у нас будет огромная проблема.

Можно взять пример с Польши, которая дала ответ на вопрос, который стоит сегодня перед Украиной. Зачем Польша нужна ЕС и США? Польша сказала ЕС: ребята, у нас дешевая рабочая сила. Сегодня Польша официально входит в число развитых стран. Для США какой сигнал послала? Нужен баланс сил в Европе? Не забудьте про нас! Нужно менять срочно подход и предлагать возможности, а не просить.

Сюрпризов нет

Что касается слов Климкина о "сюрпризах", которые они готовят для Путина в ответ на паспорта. Помните, с Януковича смеялись в 2010 году, когда они продвигали тему: "пацан сказал — пацан сделал"? И нужно помнить, что на международной арене необходимо держать свое слово. А у нас сейчас получается так: пацан сказал раз, пацан сказал два, пацан сказал три, пацан сказал, что сказал в начале. Учитывая, что у нас снова предвыборный период, возможно он хотел сказать что-то такое, чтобы остаться в обойме. И я очень сильно сомневаюсь, что действительно есть какой-то план или как он сказал "сюрприз" для Путина.