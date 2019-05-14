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Луценко обозвал Лещенко скунсом и вызвал в ГПУ: тот ответил

вторник, 14 мая 2019, 19:07
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Народного депутата Сергея Лещенко вызовут в Генпрокуратуру, по делу о так называемой "черной бухгалтерии" в партии экс-президента Виктора Януковича.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко и назвал нардепа скунсом, передает Громадське.

"Лещенко будет вызван к следствию и ему, вероятно, будет вручено подозрение за разглашение данных досудебного следствия по черной кассе "Партии регионов", что привело к вмешательству в американские выборы с украинской территории ... Или он скажет, кто ему слил информацию, или сам понесет ответственность", - сказал он.

По его словам, на днях депутату направят уведомление о вызове в ГПУ. При этом, подозрения в отношении него еще нет, но "очевидно, что оно будет".

"Моя точка зрения, что вмешательство в американские выборы было с территории Украины, но должностными лицами и гражданами США. Единственный выход - честные показания Лещенко у нас, а американских граждан - у них... Я не буду следовать примеру Сытника в поддержку той или иной политической силы США, а действия Лещенко считаю недопустимыми", - резюмировал генпрокурор.

В свою очередь, Сергей Лещенко заявил, что пойдет на допрос в Генеральную прокуратуру и даже потребовал снять с него депутатскую неприкосновенность.

Также он добавил, что готов раскрыть источник, из которого получил часть "черной бухгалтерии" "Партии Регионов", но только на допросе и в прямом эфире.

"Если Луценко позволяет себе использовать это дело для того, чтобы сохранить место генпрокурора, чтобы получить защиту в окружении американского президента, то нет никакой проблемы, если общество будет видеть эту историю с всех сторон", - заявил депутат.

Как сообщал "Апостроф", ранее Джулиани назвал имя врага Трампа в Украине. Им оказался народный депутат Сергей Лещенко.

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