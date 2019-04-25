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Появилась реакция Зеленского на языковой закон

четверг, 25 апреля 2019, 14:22
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Победитель выборов президента шоумен Владимир Зеленский прокомментировал только что принятый парламентом закон о языке.

Об этом сообщает сам Зеленский на своей странице в Facebook.

"После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины i в интересах граждан ", - заявляет Зеленский.

Также он подчеркнул, что украинский язык - единственный государственный язык в Украине.

"Так было, так есть и так будет. По этому вопросу - никаких компромиссов. Государство должно заботиться о развитии украинского языка, о расширении сферы его потребления. Это тоже безусловно, с этим соглашается все общество. Вопрос в методах, которыми мы воплощаем в жизнь этот стратегический курс", - высказался он.

"Моя принципиальная позиция - государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения", - добавил Зеленский.

Как считает Зеленский, поскольку перед Украиной сегодня стоят серьезные вызовы, нужно "инициировать и принимать такие законы и такие решения, которые консолидируют общество, а не наоборот".

Напомним, в социальных сетях вызвала бурю эмоций поддержка в Верховной Раде проекта так называемого закона о языке.

Как сообщал "Апостроф", заместитель главы фракции "Оппозиционный блок", народный депутат Александр Вилкул заявил, что внес в Верховную Раду постановление, которое блокирует подписание закона о языке.

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