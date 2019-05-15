Инаугурация Зеленского: депутаты вынесли на голосование сразу 5 дат

15 мая регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел семь проектов постановлений по дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Так, народные депутаты Верховной Рады будут голосовать за одну из пяти дат - с 17 мая до конца месяца.

Среди нардепов, которые регистрировали проекты постановлений относительно инаугурации, Сергей Мищенко (19 мая), Виктор Балога (19 мая), Виталий Куприй (20 и 26 мая), Сергей Каплин (19 мая), Владимир Куренной (17 мая).

В то же время, народный депутат Андрей Тетерев заявил, что "Народный фронт" и еще несколько депутатских сил предлагают провести инаугурацию 28 мая. Тетерев регистрировал проект постановления с Бориславом Березой.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Павел Пинзеник назвал все постановления мотивированными. По его словам, они в рамках закона предлагают провести инаугурацию в 30-дневный срок после публикации официальных результатов выборов. Также Пинзеник отметил, что комитет не имеет полномочий сзывать или определять дату инаугурации.

Теперь на заседании Верховная Рада должна проголосовать в поддержку того или иного постановления. По регламенту, Рада будет голосовать за постановление по очереди, в порядке даты регистрации, как только какое-то из постановлений наберет 226 голосов, следующие рассматриваться не будут.

Как сообщал "Апостроф", в сети был опубликован ряд фотожаб, приуроченных к событиям вокруг инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, где высмеивается его реакция на затягивание депутатами Верховной Рады назначения даты мероприятия.