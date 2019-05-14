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ВРУ - их девиз: Зеленский выдал пост гнева в сети

вторник, 14 мая 2019, 20:23
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский выразил негодование тем, что Верховная Рада снова не смогла назначить дату его инаугурации, несмотря на обещания спикера парламента Андрея Парубия.

Соответствующую запись он выложил на своей странице в Facebook.

Так, Зеленский привел цитату с обещанием Парубия назначить дату инаугурации 14 мая.

"Верховна Рада України – сокращенно ВРУ. ВРУ – их жизненный девиз", - заметил победитель президентских выборов.

Он призвал украинцев полностью обновить состав Верховной Рады на следующих парламентских выборах осенью.

"Запомните фамилии депутатов этого созыва. И на следующих парламентских выборах - делайте выводы", - отметил Зеленский.

При этом часть пользователей под постом поддержала новоизбранного президента, вспомнив коррупционные скандалы, в которых были замешаны депутаты, а еще часть призвала его к сдержанности, поскольку состав Верховной Рады был избран на демократических выборах и якобы проявляя к ним неуважение, Зеленский проявляет неуважение к волеизъявлению украинцев.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что представители команды новоизбранного президента Владимира Зеленского намерены продолжать настаивать на его инаугурации 19 мая, в День памяти жертв политических репрессий.

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