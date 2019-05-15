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Всех - на помойку: появились яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского

среда, 15 мая 2019, 12:22
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В сети был опубликован ряд фотожаб, приуроченных к событиям вокруг инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, где высмеивается его реакция на затягивание депутатами Верховной Рады назначения даты мероприятия.

Юмористические зарисовки появились на страницах популярных блогеров в Facebook.

Так, в частности, была иронически обыграна работа спикера Верховной Рады Андрея Парубия, который обещал назначить в парламенте дату инаугурации 14 мая, однако этого так и не смог сделать.

Также пользователи пошутили над грандиозными планами новоизбранного президента по роспуску парламента и очищению разных ветвей власти от представителей окружения президента Порошенко и поддержанных им министров.

Как сообщал "Апостроф", вечером 14 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский выразил негодование тем, что Верховная Рада снова не смогла назначить дату его инаугурации, несмотря на обещания спикера парламента Андрея Парубия принять соответствующий проект на заседании 14 мая.

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