Инаугурация Зеленского: онлайн заседания Верховной Рады

В четверг, 16 мая, Верховная Рада назначит дату инаугурации Владимира Зеленского.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента.

Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел вопрос инаугурации Владимира Зеленского 15 мая, после чего его включили в повестку дня.

Депутаты сегодня будут голосовать за семь законопроектов с разными датами - 17 мая, 19 мая, 20 мая, 26 мая, 28 мая, 1 июня, 2 июня. В одну из них примет присягу Владимир Зеленский. Сам он требует, чтобы Рада назначила дату 19 мая. Пока с этим согласились только "Самопомощь" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети был опубликован ряд фотожаб, приуроченных к событиям вокруг инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, где высмеивается его реакция на затягивание депутатами Верховной Рады назначения даты мероприятия.