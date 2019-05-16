Как депутаты пытаются избежать роспуска Рады: источники раскрыли детали

В пятницу, 17 мая, фракция партии "Народный фронт" планирует собраться на заседание и обсудить возможность выхода из парламентской коалиции.

Об этом сообщают источники "Апострофа" в партии.

Как отмечается, заседание пройдет в 9:00 утра и на нем будет обсуждаться будущее фракции в парламенте. Источники сообщают, что лидеры фракции рассматривают в том числе и возможный выход из коалиции.

"Это возможно, скорее всего о выходе мы сообщим сразу же в пятницу (17 мая, -" Апостроф"), - говорит собеседник.

Таким образом депутаты "Народного фронта" пытаются избежать роспуска парламента.

Напомним, подробнее о возможном роспуске Верховной Рады читайте в материале "Апострофа": Зеленский против Рады: как депутаты хотят переиграть президента.