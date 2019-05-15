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Роспуск Рады: стало известно, подыграют ли Зеленскому топ-политики ВР

среда, 15 мая 2019, 20:08
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Досрочные выборы в Верховную Раду уже не пугают большинство народных депутатов.

Об этом сообщает "Апостроф".

Против роспуска Рады остаются на сегодняшний день около 100-150 человек. "За" – Юлия Тимошенко, которая, как говорят, уже даже готовится собирать съезд своей команды, как и "Оппоблок". Также, скорее всего, это относится к Бойко, ему после выборов президента можно удачно конвертировать свой результат. Многие мажоритарщики тоже "за" – это сэкономит им время и деньги. Кроме того, на округах не успеют как следует разыграться их конкуренты.

"Даже большая часть БПП "за", потому что сейчас Порошенко еще может конвертировать свои полученные почти 25% на выборах, а что будет осенью - неизвестно. Скорее всего, его рейтинг упадет, а сейчас он, избавившись от наиболее токсичных людей в списке, сможет получить неплохую фракцию. То же самое и с Зеленским, сейчас он сможет завести в Раду как можно больше своих людей. "Против" только большая часть "фронтовиков", - отметил один из внефракционных депутатов.

Исходя из этого сценарий досрочного переизбрания ВРУ уже видится оптимальным для большинства политиков. Однако пока нет коммуникации для его реализации. Если же роспуска не произойдет, Зеленскому все-таки придется договариваться с парламентом, но не посредством роликов, а формировать вокруг себя большинство.

"Многие из тех, кто является его противником, сейчас поддержали бы его, выйди он к нам всем открыто. Мы же не знаем, что он на самом деле хочет. Получается кот в мешке, а мы хотим уважения", - сказал один из парламентариев.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Зеленский против Рады: как депутаты хотят переиграть президента".

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