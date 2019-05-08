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О чем Коломойский рассказал во второй части скандального интервью: видео и главные цитаты

среда, 08 мая 2019, 11:59
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В сети опубликовали вторую часть интервью с украинским олигархом Игорем Коломойским, который продолжает критиковать руководство страны, а в частности - президента Петра Порошенко.

Ролик опубликован на YouTube-канале Bihus.Info.

Про Петра Порошенко

Коломойский подчеркнул, что главе государства на удалось вернуть Крым и Донбасс, хотя он постоянно об этом говорил.

"Горжусь тем, что не дал ни одной копейки Порошенко", - подчеркнул бизнесмен.

О возможном возвращении в Украину

По его словам, он не торопится возвращаться в страну.

"Свергать Порошенко, чтобы сломать систему - это да. А чтобы просто сюда приехать - нет. Жду официального объявления. Символа жду. Потому что скажут, что вернулся при Порошенко, а не при Зеленском. Не хочу улучшать статистику Порошенко. Потом скажут, сколько олигархов вернулось при Порошенко", - добавил Коломойский.

О действующей власти в Украине

По словам олигарха, он считает главу МВД Арсена Авакова самым удачным министром за последние пять лет.

"Из нынешнего Кабмина больше никто не молодец. Налоговая служба - это заслуга еще Яценюка: с возвратом НДС нет проблем. Данилюк мне не мешал. Он просто ходил подгавкивал, но занимал достаточно конструктивную позицию по национализации ПриватБанка. Самое “светлое” - это Министерство инфраструктуры с Гиперлупом и дорогами. Со здравоохранением вообще ужас. У меня половина семьи - медики, я знаю, что там творится. Глава ГПУ должен быть с юридическим образованием. Мой адвокат Богдан был бы неплохим генпрокурором", - отметил он.

О новом президенте Украины Владимире Зеленском

"Зеленский - эксперимент, но хуже не будет. Хуже - это уже массовый голод. Порошенко всем внушил, что Зеленского к президентству привел Коломойский. Этот вирус попал в общественное сознание, инфицировав мозг. Нет смысла с этим бороться. Это мой крест, нужно его нести", - сказал олигарх.

По словам Коломойского, в команду Зеленского просились многие действующие депутаты, в числе которых Антон Яценко.

"С "Возрождения" минум половина состава звонила. С "Блока Петра Порошенко" никто не звонил. Даже с УКРОПа никто не звонил. Александр Шевченко спрашивал, какой будет система выборов. Тимошенко не звонила, я считаю, она расстроена", – добавил Коломойский.

О российских паспортах для жителей Донбасса

Олигарх считает, что в выдаче российского гражданства жителям оккупированных территорий Украины "нет ничего такого".

Ранее "Апостроф" сообщал, что министр обороны Украины Степан Полторак был удивлен заявлению украинского олигарха Игоря Коломойского о войне на Донбассе.

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