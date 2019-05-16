Рада назначила дату инаугурации Зеленского

Верховная Рада определила дату проведения инаугурации победившего на выборах президента Владимира Зеленского.

Церемония инаугурации состоится 20 мая в 10:00.

Это предложение поддержали 315 депутатов.

Напомним, депутаты выбирали из семи законопроектов с разными датами - 17 мая, 19 мая, 20 мая, 26 мая, 28 мая, 1 июня, 2 июня. Сам Зеленский и его команда выступали за дату 19 мая.

Проект победившего постановления подал депутат Виталий Куприй. Перед этим депутаты отклонили два постановления о проведении инаугурации 19 мая.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети был опубликован ряд фотожаб, приуроченных к событиям вокруг инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, где высмеивается его реакция на затягивание депутатами Верховной Рады назначения даты мероприятия.