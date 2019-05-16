Сколько времени дают украинцы Зеленскому и кто пройдет в Раду: интересные данные соцопросов

Если бы выборы в парламент проходили в воскресенье, 19 мая, то в Верховную Раду прошли бы шесть партий.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, опубликованные социологической группой "Рейтинг".

В частности, о намерении голосовать на выборах в Верховную Раду, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, сообщили 79,2% респондентов (49,3% - точно и 29,9% - скорее приняли бы участие).

Среди избирателей уровень поддержки политических сил по состоянию на первую половину мая таков: "Слуга народа" (В. Зеленский) - 29,5% (39,9% среди тех, кто определился и будет голосовать), "Оппозиционная платформа - За Життя" (Ю.Бойко, В. Рабинович, В. Медведчук) - 8,1% (10,9%); "Блок Петра Порошенко" Солидарность "(П. Порошенко, Ю.Луценко) - 7,8% (10,6%); Всеукраинское объединение "Батькивщина" (Ю.Тимошенко) - 6,7% (9,1%); "Сила и Честь" (И. Смешко) - 3,8% (5,1%); "Гражданская позиция" (А. Гриценко) - 3,7% (5,0%); "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" (А. Вилкул, Е. Мураев, В. Новинский) - 2,6% (3,5%); Радикальная Партия Олега Ляшко - 2,4% (3,3%); Всеукраинское объединение "Свобода" (Тягнибок) - 1,8% (2,4%); Объединение "Самопомич" (А. Садовый) - 1,5% (2,0%); Партия Святослава Вакарчука (С. Вакарчук) - 0,7% (0,9%).

Всего 6 политических сил преодолевают 5% барьер. Таким образом, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее воскресенье, то произошло бы существенное обновление. Из числа парламентских партий в новый состав прошли бы БПП "Солидарность", ВО "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За Життя". Среди новых политических сил высокий шанс имеют новые и малоизвестные избирателям политические силы "Слуга народа" и "Сила и Честь", а также "Гражданская позиция".

На вопрос о том, сколько времени дают избиратели победителю выборов президенту Владимиру Зеленскому на проведение необходимых изменений, менее четверти (22,3%) ответили – не более 100 дней, еще четверть (26,2%) - полгода, после чего станет ясно справился он или нет с руководством страной. Срок в год дают еще 35,5%. Итак, новоизбранному Президенту Украины избиратели дают не больше года, чтобы понять – справился ли он с руководством страны. Данные показывают, что более 80% максимум через год будут определять свое отношение к Президенту Украины, основываясь на действиях и результатах соответствии со своими ожиданиями.

Напомним, подробнее о возможных досрочных выборах в Раду читайте в материале "Апострофа": Зеленский против Рады: как депутаты хотят переиграть президента.