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У Яценюка придумали хитрую подставу Зеленскому с роспуском Рады

четверг, 16 мая 2019, 23:17
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Фракция "Народного фронта" 17 мая может выйти из состава коалиции в Верховной Раде, чтобы новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не смог распустить парламент.

Об этом говорится в Telegram-канале "УП. Off the record".

"Если Андрей Парубий (спикер Верховной Рады - ред.) объявит о прекращении существования парламентского большинства, то у Верховной Рады будет 30 дней на то, чтобы сформировать новое большинство", - говорится в сообщении.

Источники канала сообщают, что именно для этого "Народный фронт", лидером которого является бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, готовит пути выхода из коалиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что если бы выборы в парламент проходили в воскресенье, 19 мая, то в Верховную Раду прошли бы шесть партий.

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