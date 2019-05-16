Портников объяснил, как Украина может превратиться в Беларусь

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в роспуске парламента, так как в таком случае он получит большинство в Верховной Раде после ее переизбрания.

Такое мнение высказал "Апострофу" известный украинский журналист и публицист Виталий Портников.

"Другие политические силы в этом не заинтересованы, потому что они не получат большого количества голосов в любом случае. На досрочных или плановых выборах у них пока нет никаких реальных возможностей изменить ту политическую тенденцию, которая сложилась после избрания Зеленского, потому что он является президентом мечтаний, иллюзий и надежд. И к тому времени, как эти мечты, иллюзии и надежды не развеются, у других украинских политиков больших шансов зайти на политическое поле Зеленского и вообще на большое политическое поле - нет", - отметил журналист.

По словам Портникова, если украинские олигархи сохранят единство, и украинские телеканалы будут рассказывать рядовым украинцам информацию в едином ключе, то у украинских политиков нет никакого шанса и в дальнейшем зайти на это политическое поле.

"И мы получим ситуацию, которая приблизит нас даже не к Украине Януковича, а Беларуси Лукашенко - с условной политической партией, которая в действительности не будет существовать, и всевластием тех политических сил, которые будут находиться вокруг нового президента. Соответственно, украинскую демократию может спасти только безумная борьба олигархов или борьба в окружении самого президента за влияние на него", - добавил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Абсолютная власть Зеленского: что к этому приведет и в чем риски для Украины.