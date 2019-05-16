Украина осталась без представителя на переговорах с боевиками в Минске: документ

Первый зампредседателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должности уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, представителя Украины в гуманитарной подгруппе.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Я поблагодарила президента Порошенко за эту высокую честь работать над вопросами реинтеграции и возвращения мира на Донбасс", - отметила Геращенко.

"Личная боль - каждый заложник, политузник, военнопленный, которых не удалось вернуть. Для меня эта проблематика стала частью жизни. И есть радость от сделанного, боль от неудач, есть и определенное внутреннее выгорание, потому что это психологически непростая история", - рассказала Геращенко.

По ее словам, темы мира, реинтеграция, помощь Донбассу и заложникам, борьба со страной-агрессором, пролонгация санкций против РФ, поддержка украинской армии и в дальнейшем "будут оставаться в центре ее внимания и поддержки".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 11 мая действующий президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.