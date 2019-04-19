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Пасхальное перемирие по-путински: стали известны итоги переговоров по Донбассу

пятница, 19 апреля 2019, 08:55
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Переговоры трехсторонней контактной группы по поводу "пасхального" перемирия не оказались результативными.

Как сообщила в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, стороны так и не смогли договориться об условиях прекращения огня на время христианского праздника.

"РФ отказалась поддержать инициативу Украины, объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины в Донбассе", - пояснила Геращенко.

Она добавила, что Россия категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины.

Геращенко отметила, что "пасхальное" перемирие должно было начаться 19 апреля в полдень.

Ранее "Апостроф" сообщал, что боевики в первый же день нарушили объявленное "Пасхальное перемирие", четыре раза обстреляв позиции украинских сил на Донбассе и ранив одного украинского бойца.

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