Пасхальное перемирие по-путински: стали известны итоги переговоров по Донбассу

Переговоры трехсторонней контактной группы по поводу "пасхального" перемирия не оказались результативными.

Как сообщила в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, стороны так и не смогли договориться об условиях прекращения огня на время христианского праздника.

"РФ отказалась поддержать инициативу Украины, объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины в Донбассе", - пояснила Геращенко.

Она добавила, что Россия категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины.

Геращенко отметила, что "пасхальное" перемирие должно было начаться 19 апреля в полдень.

Ранее "Апостроф" сообщал, что боевики в первый же день нарушили объявленное "Пасхальное перемирие", четыре раза обстреляв позиции украинских сил на Донбассе и ранив одного украинского бойца.