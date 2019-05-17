Главный украинский дипломат заявил про отставку: видео

Министр иностранных дел Павел Климкин объявил о решении уйти в отставку с должности главы ведомства.

Об отставке он заявил в видеообращении, которое 17 мая было опубликовано на его странице в Facebook.

"Как я и обещал, только что написал заявление об отставке. В понедельник, в день инаугурации, отправлю его в Верховную Раду и новому президенту Украины", - сказал он.

Климкин считает свой шаг правильным "с точки зрения нормальной политической культуры".

При этом глава МИД уточнил, что уже проинформировал о своей отставке новоизбранного президента Владимира Зеленского.

"У него должно быть право на свою внешне-политическую команду, на построение внешне-политической стратегии, но я сказал ему, что буду помогать там, где будет нужно. И там, где совпадают наши принципы и наше видение", - объяснил Климкин.

Также министр пообещал принять участие в выборах в Верховную Раду Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из главных украинских врагов Путина собрался в отставку.