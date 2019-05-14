Каких топ-чиновников уволит Зеленский: названы фамилии

После прихода вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского министр иностранных дел Павел Климкин и глава Минобороны Степан Полторак с вероятностью 99% не останутся на своих постах.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил спикер по политическим вопросам Зеленского Дмитрий Разумков.

"Я никогда не даю 100%, [но] 99%, что этого не произойдет", - ответил Разумков на вопрос журналиста, останутся ли нынешние главы МИД и Минобороны на своей должностях.

Разумков также повторил позицию Зеленского, что Юрий Луценко должен покинуть должность генпрокурора. Помешать отставке последнего, отметил он, может только Верховная Рада.

"Помочь на момент перехода и передать дела - это, с одной стороны, их добрая воля, а с другой стороны, их обязанность", - заявил Разумков.

Он также добавил, что "нельзя бросать государство только потому, что избрали другого президента".

"Это не значит, что кто-то должен будет остаться, оказывая эту поддержку, в том или ином кабинете", - уточнил Разумков.

Как сообщал "Апостроф", министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что провел "очень хорошую встречу" с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским и намерен предложить ему свою отставку.