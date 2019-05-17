Один из главных украинских врагов Путина собрался в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял решение уйти в отставку до того, как свою должность покинет действующий глава государства Петр Порошенко.

Об этом 17 мая со ссылкой на свои источники в СНБО сообщает Telegram-канал "УП. Off the record".

"Турчинов хотел бы уволиться до вступления на пост новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая, чтобы подписал заявление об увольнении президент, который назначал Турчинова, то есть Порошенко", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Турчинова пока не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что после увольнения заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова, стало известно и об отставке первого заместителя главы Администрации президента Виталия Ковальчука.