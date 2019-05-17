RU   UA   EN  

пятница, 17 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

17 мая

15:41
Один из главных украинских врагов Путина собрался в отставку
15:38
Самый титулованный клуб Европы сделал громкий трансфер
15:34
Афера на $100 миллионов: раскрыта международная группа хакеров
15:20
7 известных геев, об ориентации которых вы могли и не догадываться
15:16
Гопник с микрофоном: хитом сети стало видео наказания пропагандиста Путина в Екатеринбурге
15:05
Партия Рабиновича и Медведчука вышла в лидеры по рейтингу на выборах в Раду – опрос социологов
14:56
Сети разгневало видео разгрома подростками маршрутки в Харькове
14:53
Опубликовано видео гигантского града в Олевске
14:48
Одна из самых титулованных биатлонисток мира неожиданно завершила карьеру в 25 лет
14:40
Климович, Смешко, Евдокимов - нардеп-комбат призвал Зеленского назначать специалистов в силовой блок
14:38
​В Украине запретили продажу популярного обезболивающего: названа причина
14:31
Бизнесмен представил аргументы в пользу запуска рынка электроэнергии с 1 июля
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Один из главных украинских врагов Путина собрался в отставку

пятница, 17 мая 2019, 15:41
переглянути новину українською

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял решение уйти в отставку до того, как свою должность покинет действующий глава государства Петр Порошенко.

Об этом 17 мая со ссылкой на свои источники в СНБО сообщает Telegram-канал "УП. Off the record".

"Турчинов хотел бы уволиться до вступления на пост новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая, чтобы подписал заявление об увольнении президент, который назначал Турчинова, то есть Порошенко", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Турчинова пока не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что после увольнения заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова, стало известно и об отставке первого заместителя главы Администрации президента Виталия Ковальчука.

Фотовзгляд

Все галереи
Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский на минном поле: как депутаты пытаются помешать президенту

Абсолютная власть Зеленского: что к этому приведет и в чем риски для Украины

Контроль Зеленского и не только: зачем Коломойский вернулся в Украину

Зеленский должен следовать образу Голобородько, а Порошенко хочет повторить "успехи" Януковича - Антон Геращенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: