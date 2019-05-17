Кто приедет на инаугурацию Зеленского: появился список иностранных вип-персон

Инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая, посетят глава МИД Польши, экс-президент ФРГ, президенты Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии, премьер Молдовы, вице-президент Турции и министр энергетики США.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович возглавит польскую делегацию на инаугурации Зеленского.

По информации агентства, на церемонии будут присутствовать президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Венгрии Янош Адер, президент Литвы Вейонис, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Германию будет представлять президент ФРГ в 2010-2012 годах Кристиан Вульф.

От Молдовы прибудет премьер-министр Павел Филип.

Турцию представит вице-президент Фуат Октай.

Делегацию Азербайджана возглавит председатель парламента Октай Асадов.

Министр энергетики США Рик Перри возглавит американскую делегацию на инаугурации Зеленского.

Как сообщал "Апостроф", России нет в числе стран, представители которых приглашены на будущее 20 мая инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского.