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​Россию не пригласили: в МИД рассказали о гостях на инаугурации Зеленского

пятница, 17 мая 2019, 19:34
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России нет в числе стран, представители которых приглашены на предстоящую 20 мая инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко в эфире телеканала "112 Украина".

"РФ не была приглашена на это мероприятие. Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнерами и друзьями", - сказала она.

Зеленко также сообщила, что на инаугурацию Зеленского прибудут главы пяти государств. В частности ожидаются президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.

Одновременно о неприглашении РФ на инаугурацию Зеленского сообщает 360tv.

"МИД Украины ответило на наш вопрос: Россия не приглашена на инаугурацию Зеленского", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", проведением инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая, часть народных депутатов решила "насолить украинскому народу".

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