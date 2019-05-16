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У Зеленского пояснили, что не так с избранной Радой датой инаугурации

четверг, 16 мая 2019, 14:01
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Проведением инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая, часть народных депутатов решила "насолить украинскому народу".

В этом уверен советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков, передает Интерфакс.

"Часть народных депутатов решили пойти по любому пути, лишь бы не поддержать предложения президента страны (Владимира Зеленского, – прим.ред.) и тех граждан Украины, которые его поддержали на выборах", - сказал он, комментируя решение парламента по назначению даты инаугурации новоизбранного президента на 20 мая.

По его словам, парламент также создал огромный дискомфорт для жителей Киева, назначив инаугурацию не на выходной день, а на первый день рабочей недели. Помимо этого, эта дата также негативно скажется на имидже Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский выдал пост гнева в сети из-за инаугурации.

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