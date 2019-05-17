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Стало известно о громкой отставке в окружении Порошенко

пятница, 17 мая 2019, 11:40
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После увольнения заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова, стало известно и об отставке первого заместителя главы Администрации президента Виталия Ковальчука.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

"В четверг была назначена дата инаугурации нового президента на 20 мая. Поэтому Ковальчук решил уйти в отставку" – пишет издание.

Кроме того, известно, что на данный момент Ковальчук рассматривает несколько предложений относительно участия в парламентских выборах.

Как сообщалось, ранее Порошенко неожиданно сменил командующего Нацгвардии. В частности, глава государства издал указ, которым освободил Юрия Алерова от занимаемой должности, назначив на его место Николая Балана.

Также накануне Порошенко также сменил командующего ООС на Донбассе. Им вместо Сергея Наева стал генерал-лейтенант Александр Сырский.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Смена руководителя военной операции на Донбассе: зачем это нужно.

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