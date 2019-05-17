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У Зеленского сделали четкое заявление о роспуске Рады: видео

пятница, 17 мая 2019, 10:27
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский окончательно принял решение инициировать роспуск Верховной Рады. Это произойдет сразу после инаугурации главы государства.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил советник Зеленского Дмитрий Разумков.

"Зеленский готов позволить Верховной Раде напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые она давала раньше", - уточнил он.

При этом на вопрос ведущей о том, будет ли роспуск украинского парламента, Разумков ответил утвердительным словом "естественно".

"Будет инициировать", - добавил он.

О роспуске Разумков говорит с 46:00.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у Яценюка придумали хитрую подставу Зеленскому с роспуском Рады.

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