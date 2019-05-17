"Вилка" Зеленскому: соцсети бурно обсуждают распад коалиции в Раде

Украинцы бурно обсуждают решение Народного фронта о выходе из парламентской коалиции.

Свои мнения на этот счет они, не стесняясь, высказывают в соцсетях.

"Народный фронт" официально заявил о выход из парламентской коалиции. Депутаты поставили шестому (имея ввиду будущего президента Владимира Зеленского, - прим. ред.) классическую «вилку». С одной стороны он теперь не сможет срочно распустить парламент, хотя шкворчить сильно. А если все же шкворчати очень сильно, то надо идти на нарушение Конституции, гарантом которой он кагбэ и выступает", - написал в Facebook о сложной дилемме для Зеленского ветеран АТО из Мелитополя Алексей Петров.

Кроме того, некоторые даже предложили Зеленскому дальнейшую схему действий в связи со сложившимися обстоятельствами.

"Если Владимир Зеленский распустит в понедельник ВР, опираясь на то, что коалиции давно уже не существует по различным признакам, то надеюсь, что одновременно будут возбуждены уголовные производства в отношении лиц, которые вводили в заблуждение общество по коалиции. Это и председатели фракций, включая Луценко, и руководство парламента", - дал совет будущему гаранту активист Алексей Гриценко.

Как сообщал "Апостроф", ранее "Народный фронт" призвал Facebook удалить новые фейки об Яценюке.