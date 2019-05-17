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Коалиции в Раде больше нет: источник раскрыл важные детали

пятница, 17 мая 2019, 09:57
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В пятницу, 17 мая, фракция "Народный фронт" приняла решение о выходе из парламентской коалиции.

Об этом "Апострофу" сообщают народные депутаты из "Народного фронта".

"Мы выходим, никто не был против", - уточнил собеседник.

О выходе из коалиции в зале Верховной Рады сообщит лидер фракции Максим Бурбак.

Отметим, что именно такой сценарий "фронтовики" рассматривали уже давно. Причина - возможные досрочные выборы, которые невыгодны многим нардепами и партиям.

Добавим, в комментарии журналистам нардеп от "Народного фронта" Игорь Лапин сказал, что решение было принято единогласно, правда, не уточняя какое именно.

Подробнее об интригах вокруг досрочных парламентских выборах в Украине, читайте в материале "Апострофа": Зеленский на минном поле: как депутаты пытаются помешать президенту.

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