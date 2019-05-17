Коалиции в Раде больше нет: источник раскрыл важные детали

В пятницу, 17 мая, фракция "Народный фронт" приняла решение о выходе из парламентской коалиции.
Об этом "Апострофу" сообщают народные депутаты из "Народного фронта".
"Мы выходим, никто не был против", - уточнил собеседник.
О выходе из коалиции в зале Верховной Рады сообщит лидер фракции Максим Бурбак.
Отметим, что именно такой сценарий "фронтовики" рассматривали уже давно. Причина - возможные досрочные выборы, которые невыгодны многим нардепами и партиям.
Добавим, в комментарии журналистам нардеп от "Народного фронта" Игорь Лапин сказал, что решение было принято единогласно, правда, не уточняя какое именно.
Подробнее об интригах вокруг досрочных парламентских выборах в Украине, читайте в материале "Апострофа": Зеленский на минном поле: как депутаты пытаются помешать президенту.