Что ждет Украину: астролог озвучил интересный прогноз до 2026 года

Украину ждут большие реформы, которые будут проходить семь лет подряд.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил астролог Влад Росс.

"Во-первых, будет настоящая война с олигархами. Страна действительно превратится из олигархической модели в социальную, где каждый из нас сможет чувствовать себя человеком. Будет процветать и воскресать средний бизнес, то есть будет все больше людей со среднем достатком. И, наконец, начнется тенденция возвращения наших людей из-за границы", - сказал он.

По ожиданиям астролога, в Украине будут серьезные реформы в плане компьютерных технологий, нанотехнологий. Росс считает, что Украина может превратиться в большую аэрокосмическую державу.

"У нас будут самолеты, а не только сельскохозяйственная отрасль, где и дальше наша страна может процветать.

Поэтому в ближайшие семь лет украинская политика обновится. Практически все, кто раньше занимал видные и важные посты в парламенте по 20 лет - все они уйдут", - отметил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Война с олигархами и воскрешение среднего бизнеса - Влад Росс рассказал о будущем Зеленского