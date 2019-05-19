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Что ждет Украину: астролог озвучил интересный прогноз до 2026 года

воскресенье, 19 мая 2019, 15:28
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Украину ждут большие реформы, которые будут проходить семь лет подряд.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил астролог Влад Росс.

"Во-первых, будет настоящая война с олигархами. Страна действительно превратится из олигархической модели в социальную, где каждый из нас сможет чувствовать себя человеком. Будет процветать и воскресать средний бизнес, то есть будет все больше людей со среднем достатком. И, наконец, начнется тенденция возвращения наших людей из-за границы", - сказал он.

По ожиданиям астролога, в Украине будут серьезные реформы в плане компьютерных технологий, нанотехнологий. Росс считает, что Украина может превратиться в большую аэрокосмическую державу.

"У нас будут самолеты, а не только сельскохозяйственная отрасль, где и дальше наша страна может процветать.

Поэтому в ближайшие семь лет украинская политика обновится. Практически все, кто раньше занимал видные и важные посты в парламенте по 20 лет - все они уйдут", - отметил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Война с олигархами и воскрешение среднего бизнеса - Влад Росс рассказал о будущем Зеленского

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