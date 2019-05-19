Инаугурация Зеленского: список улиц, которые перекроют 20 мая в Киеве

20 мая в день инаугурации президента Владимира Зеленского в Киеве будет временно ограничено движение транспортных средств.
Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, 20 мая с 07:00 и до завершения мероприятий будет перекрыта улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской.
С 06:00 и до завершения мероприятий также перекроют проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода.
Также будут перекрыты:
Надднепрянское шоссе — от Южного путепровода до моста Патона;
Набережное шоссе — от моста Патона до Днепровского спуска;
Днепровский спуск — от Набережного шоссе до Парковой дороги;
аллея Герои Крут - от площади Андрея Первозданного до площади Славы;
улица Ивана Мазепы — от площади Славы до метро Арсенальная;
улица Михаила Грушевского — от улицы Московской до Петровской аллеи;
Парковая дорога — от улицы Михаила Грушевского до аллеи героев Крут;
улица Шелковичная — от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейная;
улица Круглоуниверситетская — от Бессарабской площади до улицы Лютеранская;
улица Лютеранская — от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
улица Городецкого — от улицы Крещатик до улицы Ольгинская;
улица Ольгинская — от площади Ивана Франко до улицы Институтская;
улица Институтская — от улицы Крещатик до Крепостного переулка;
Крепостной переулок — от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
улица Садовая — от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
улица Пилипа Орлика — от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;
улица Академика Богомольца — от улицы Филиппа Орлика до улицы Шелковичная.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в день инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, в Киеве будет тепло и солнечно.