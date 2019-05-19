Инаугурация Зеленского: список улиц, которые перекроют 20 мая в Киеве

20 мая в день инаугурации президента Владимира Зеленского в Киеве будет временно ограничено движение транспортных средств.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, 20 мая с 07:00 и до завершения мероприятий будет перекрыта улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской.

С 06:00 и до завершения мероприятий также перекроют проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода.

Также будут перекрыты:

Надднепрянское шоссе — от Южного путепровода до моста Патона;

Набережное шоссе — от моста Патона до Днепровского спуска;

Днепровский спуск — от Набережного шоссе до Парковой дороги;

аллея Герои Крут - от площади Андрея Первозданного до площади Славы;

улица Ивана Мазепы — от площади Славы до метро Арсенальная;

улица Михаила Грушевского — от улицы Московской до Петровской аллеи;

Парковая дорога — от улицы Михаила Грушевского до аллеи героев Крут;

улица Шелковичная — от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейная;

улица Круглоуниверситетская — от Бессарабской площади до улицы Лютеранская;

улица Лютеранская — от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;

улица Городецкого — от улицы Крещатик до улицы Ольгинская;

улица Ольгинская — от площади Ивана Франко до улицы Институтская;

улица Институтская — от улицы Крещатик до Крепостного переулка;

Крепостной переулок — от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;

улица Садовая — от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

улица Пилипа Орлика — от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;

улица Академика Богомольца — от улицы Филиппа Орлика до улицы Шелковичная.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в день инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, в Киеве будет тепло и солнечно.