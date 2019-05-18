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Инаугурация Зеленского: синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве

суббота, 18 мая 2019, 18:21
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В понедельник, 20 мая, в день инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, в Киеве будет тепло и солнечно.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозу синоптиков, жителям Киева в понедельник на безоблачном небе будет светить солнце. Дневная температура достигнет 24…26 градусов тепла. Скорость ветра составит не более 7- 12 метров в секунду.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Минэкологии представили отчет о природных аномалиях в Украине.

Кроме того, синоптик рассказала, кому не повезет с погодой летом в Украине.

Также появился прогноз погоды в Украине на следующие три года. По словам синоптика, осень в этом году будет сначала сухой, затем сырой и холодной. Зима начнется рано с плюсовой температурой, а закончится крепкими морозами.

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