​В Киеве проходит генеральная репетиция инаугурации Зеленского: фото и видео

19 мая у здания Верховной Рады проходит репетиция инаугурации президента Украины.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Известно, что подготовка продлится до 22:00. По словам организаторов, первая репетиция состоится при участии статиста, впоследствии к репетиции может присоединиться и сам Зеленский. Генеральная репетиция должна была состояться в 14:00, однако ее начало отложили.

Площадь между ВР и Мариинским парком разделена желто-голубыми забором. Несколько десятков человек работают над техническим обеспечением трансляции и организацией процедуры инаугурации, работают операторы и режиссеры. Возле здания ВР и Мариинского дворца смонтированы два больших экрана.

Правопорядок в центральной части столицы обеспечивает полиция, на месте подготовки присутствовали руководители патрульной и Национальной полиции, а также Нацгвардии.

Как заявил в комментарии журналистам начальник ГУ ЧП в г.. Киеве Андрей Крищенко, движение транспорта в правительственном квартале 20 мая будет ограничено с 6:00 до минимум 15:00.

По его словам, полностью будет перекрыто только ул. Грушевского и часть ул. Институтской.

"Для обеспечения проезда иностранных делегаций движение будет ограничиваться в центре Киева и на пути из аэропорта "Борисполь" к правительственному кварталу", - сообщил Крищенко.

Он подчеркнул, что на площадь Конституции у ВР будут иметь доступ все желающие граждане, но пройти они смогут с соблюдением мер безопасности, которые будут проводить полиция и сотрудники Управления Госохраны.

"Рамки будут установлены на входе в Мариинский парк, рамки металлодетекторов... Проверка будет существенная. Паспорта брать не обязательно. Не нужно брать запрещенные предметы, даже небольшие ножи, которые не запрещены, но потенциально - опасные", - добавил Крищенко.

Как сообщал "Апостроф", 20 мая в день инаугурации президента Владимира Зеленского в Киеве будет временно ограничено движение транспортных средств.







