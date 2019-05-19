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В Украину вернулся одиозный чиновник времен Януковича: фото

воскресенье, 19 мая 2019, 12:11
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В Украину вернулся бывший замглавы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов.

О возвращении в Украину в своем Telegram-канале написал сам Портнов, опубликовав свое фото в аэропорту "Киев".

Портнов заявил, что пять лет не был в Украине и "сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, — пора возвращаться, строить и восстанавливать".

В команде Януковича Портнов отвечал за судебную вертикаль и переписывание Уголовно-процессуального Кодекса. После Революции Достоинства он уехал в Россию, а потом - в Австрию.

Как известно, ранее НАБУ и САП закрыли дело против Портнова о незаконном обогащении. Сам Портнов говорил, что его обвиняли в присвоении 800 грн преподавательской зарплаты.

Как сообщал "Апостроф", ранее сообщалось о причастности Портнова к команде экспертов избранного президента Украины Владимира Зеленского. Впрочем, бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир опроверг эту информацию.

Напомним также, что в октябре 2018 года появилась информация о визите Портнова в Киев, где он встретился с Виктором Медведчуком.

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